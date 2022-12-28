Російські загарбники шукають на окупованих територіях дітей, які навчаються онлайн в українських школах, - Центр національного спротиву

На тимчасово окупованих територіях російські агресори продовжують шукати дітей, які навчаються в українських онлайн-школах.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Центр національного спротиву.

"Зокрема, у Бердянську вчителі т.зв. російських шкіл провели перевірку телефонів на виявлення відповідного додатку. Також з дітьми проводять розмови аби вивідати інформацію. У разі виявлення факту навчання батьків викликають на профілактичні бесіди, де їм погрожують", - йдеться в повідомленні.

У Центрі національного спротиву зазначили, що відкриті окупантами на тимчасово захоплених територіях, просувають суто пропагандистські російські наративи, обмежують доступ дітей до реальних знань, занурюючи їх у світ "русского мира". Дітей на захоплених територіях русифіковують і нав'язують їм світогляд Кремля та російське бачення історії. При цьому вчителі таких осередків російської пропаганди проводять рейди проти учнів українських шкіл.

Центр нагадує, що окупанти планують незабаром відкрити на тимчасово окупованих територіях центр підготовки "вчителів" історії та російської мови для своїх шкіл.

"Пріоритет обраних фахівців чітко демонструє, на що робить акцент "російська школа", а саме - на вивченні мови та "правильної історії". Тому Центр національного спротиву закликає не віддавати дітей в осередки російської пропаганди, адже російська освіта - це шлях в нікуди", - наголошує Центр.

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