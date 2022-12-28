Члени ООН мають розглянути створення трибуналу щодо воєнних злочинів РФ, - Верховний комісар з прав людини Тюрк

Верховний комісар ООН з прав людини Фолькер Тюрк закликав до судових переслідувань воєнних злочинів, скоєних під час війни Росії проти України.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на DW.

"Злочинці повинні знати, що їм не вдасться уникнути покарання", - заявив Тюрк. За його оцінками, на даному етапі складається враження, що більшості воєнних злочинців вдасться уникнути покарання. Якщо їх не зможуть притягнути до відповідальності в Україні чи Росії, тоді країни-члени ООН мають ухвалити рішення про створення міжнародного трибуналу, переконаний Верховний комісар ООН.

Судові розгляди можуть розпочати й окремі країни, наголосив Тюрк і нагадав, що у 2021 році вищий земельний суд у німецькому Кобленці засудив громадянина Сирії до позбавлення волі за сприяння злочинам проти людяності у Сирії.

На запитання, чи вдасться притягнути президента РФ Володимира Путіна до відповідальності за розв'язану ним в Україні війну, Тюрк відповів: "Не хочу спекулювати, але щось подібне здається мені зараз нереалістичним". Він наголосив, що наразі це складно як з політичної, так і юридичної точок зору.

Тюрк додав, що зараз правоохоронні органи України розслідують близько 40 тисяч воєнних злочинів. Управління ООН з прав людини ще у 2014 році, після окупації Росією українського Криму та початку боїв на сході України, направило слідчих до цієї країни. Звіти за підсумками їхньої роботи підготовлені, повідомив комісар ООН.

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"Зовсім недавно вони задокументували вбивство 441 мирного жителя у трьох регіонах у перші місяці повномасштабного вторгнення у 2022 році. Йдеться про загибель 341 чоловіка, 72 жінок, 20 хлопчиків та 8 дівчаток", - уточнив Тюрк.

"Ми також реєструємо нові випадки у низці регіонів Харківської та Херсонської областей, які відвойовані українськими збройними силами", - зазначив комісар ООН. За його словами, російські військовослужбовці, ймовірно, убивали мирних жителів у тимчасових центрах тримання під вартою, а також після безпекових перевірок. "Ще одна комісія Ради ООН з прав людини та Міжнародного кримінального суду (МКС) веде розслідування в Україні", - нагадав Тюрк.