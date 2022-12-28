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Велика Британія надасть Україні гелікоптери Sea King

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Велика Британія надасть Україні гелікоптери Sea King
Велика Британія надасть Збройним силам України гелікоптери Sea King у рамках своєї подальшої підтримки.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Twitter міністерства оборони Великої Британії

"Велика Британія надасть Збройним силам України гелікоптери Sea King у рамках своєї подальшої підтримки. Військово-морський флот Британії провів навчання Sea King для 10 екіпажів Збройних Сил України, підвищивши їхні пошуково-рятувальні можливості", – йдеться у повідомленні. 

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Топ коментарі

  • Александр Чуднивец f1b95bc0
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  • Frol Fedoroff
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