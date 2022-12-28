У 2022 році Україна де-факто увійшла в НАТО і стала східним щитом Європи, - Резніков

Україна де-факто увійшла до НАТО, стала східним щитом Європи, звільнила від російських окупантів 54% тимчасово захоплених ними територій після повномасштабного вторгнення.

Про це сказав міністр оборони Олексій Резніков, коментуючи підсумки 2022 року, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ЛІГА.

За словами міністра, заходи у сфері оборони дозволили успішно організувати відсіч повномасштабному російському вторгненню та звільнити 54% територій, тимчасово окупованих Росією після 24 лютого. Він підкреслив, що мета України залишається незмінною – звільнення всієї території України у міжнародно визнаних кордонах.

За словами Резнікова, в 2022 році Україна де-факто увійшла в Альянс і стала щитом Європи на Сході.

"Вибудовується ешелонована система ППО/ПРО, до якої вже залучені західні системи IRIS-T, NASAMS, Aspide, Crotale, Gepard тощо. У 2023 році надійдуть системи Patriot та Hawk", - зазначив міністр.

Він також наголосив, що в 2022 році було укладено низку довгострокових контрактів на виробництво зброї для України, які будуть профінансовані США, Німеччиною, Данією, Великобританією, Нідерландами, Норвегією та іншими країнами протягом двох-трьох років.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Резніков анонсував багато контрактів на постачання Україні зброї в новому році

В 2023 році в рамках британської місії планується підготувати близько 20 000 військових. Ще 15 000 – у рамках тренувальної місії ЄС, розповів Резніков.

Серед пріоритетів на 2023 рік Резніков виокремив залучення західних літаків, танків, далекобійного озброєння, активізацію виробництва української зброї, у тому числі ракет, реформу військової освіти за стандартами НАТО, підвищення якості командного складу військ. Глава Міноборони розраховує, що в 2023-му буде забезпечено і цифрову трансформацію сектору оборони, а українська армія перетвориться на опорну силу безпеки та оборони в Європі.