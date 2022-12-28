Держава усунулася від обов’язку забезпечити ЗСУ дронами, а Держслужба експортного контролю ще й створює перепони для їхнього ввезення, - Ігор Луценко

На кордоні застрягли сотні дронів для ЗСУ через бюрократичні перепони, водночас Державна служба експортного контролю не може вирішити це питання.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив військовий і активіст Ігор Луценко.

"Понад 95% дронів на фронті - це куплені звичайними громадянами або фондами цивільні дрони. Держава усунулася від обов'язка забезпечити військо найголовнішим інструментом розвідки і цілевказання - все роблять прості люди. Але не просто усунулася, а ще й створила бюрократичні перепони для ввезення цих дронів в Україну. Приміром, на думку Павліченка, найпопулярніший дрон Мавік3 - це товар подвійного призначення. Який таким НЕ є ні в США, ні в ЄС, ні у Китаї! Але у воюючій Україні для того, щоб його завезти, треба додаткові папери і купа часу", - зазначив він.

За словами Луценка, давно треба було б "спростити правила і зняти будь-які обмеження, а також ПДВ і мито на ввезення цієї критично важливої продукції".

"Але Павліченко так не думає. Через це на кордоні застрягли сотні і сотні дронів для ЗСУ. Після того, як Марія написала колоку про весь цей свідомий саботаж з боку Павліченка, їй почали приходити погрози і образи.

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Нарешті, сьогодні на сайті Держслужби Павліченко написав величезний виправдальний текст. І думаєте, що він шось збирається міняти? Ні! Павліченко підтвердив, що Мавік3 - це дрон подвійного призначення. І зізнався, що вони у Держслужбі цю проблему спромоглися розглянути аж учора, після понад 10 місяців війни.

''Колосальна'' швидкість і нульовий результат. Волонтери і надалі змушені будуть копирсатися з паперами від частин і вступати в непрості переговори з митницею. Дякую, дуже дякую! PS Від терору отаких чиновників страждають ВСІ виробники дронів в Україні, бо завозити комплектуючі - це ще той квест. Це до питання, чого у росіян купа військових дронів, а у нас - мізер. Але це інша велика історія", - підсумував Луценко.

Нагадаємо, у жовтні повідомлялось, що польська митниця масово конфіскує дрони у волонтерів, водночас Держслужба експортного контролю на той момент понад 2 місяці не могла улагодити питання.

23 грудня на Цензор.НЕТ було опубліковано допис Марії Берлінської "Як ми вбиваємо своїх". Публікація набула значного розголосу, у ній зазначалося, що Держслужба експортного контролю гальмує завезення дронів для ЗСУ.

Пізніше Голова Держслужби експортного контролю Павліченко відповів волонтерам, які скаржилися на проблему із завезенням дронів для ЗСУ з-за кордону.

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