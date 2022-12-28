Укрзалізниця додає потяги та вагони на найпопулярніших напрямках

Укрзалізниця, як і щороку, готується до пікового періоду перевезень, враховуючи необхідні безпекові умови.

Проо це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу компанії.

Зокрема, з початку тижня додали вже понад 100 вагонів по всіх найбільш ажіотажних напрямках.

"Наприклад, поїзд 12/11 Одеса-Львів поповнюється прямо зараз. В цілому, сьогодні з 17:00 до 18:00 запропонуємо 3200 додаткових місць на півтори сотні рейсів 29 грудня та 4400 місць на 30 грудня", - повідомляють в Укрзалізниці.

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Також призначані додаткові швидкісні поїзди "Інтерсіті" 747/748 Київ-Тернопіль з 29 грудня по 7 січня.

"Він вирушатиме з Києва о 16:13, з Вінниці о 18:52, з Хмельницького о 21:00 і прибуватиме до Тернополя о 22:48. Зворотне відправлення з 30 грудня по 8 січня о 06:18 із прибуттям до Хмельницького о 07:48, до Вінниці 09:39, до столиці о 12:15", - вказано у повідомленні.

Крім того, в Укрзалізниці закликають не забувати про "Буковельський експрес" зі Львова, на "Лижний експрес" до Славська, а також нагадують про продумані пересадки.