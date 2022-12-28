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Зібрано 16 млн грн на систему РЕБ "Буковель" для 59-ї ОМБр, - Бутусов

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Зібрано 16 млн грн на систему РЕБ "Буковель" для 59-ї ОМБр, - Бутусов
Збір на купольну систему РЕБ "Буковель" для 59-ї мотопіхотної бригади ЗСУ успішно закритий.

Про це повідомив головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"Зібрано навіть трохи більше необхідної суми - майже 16 мійльонів гривень. Велика сума. Розрахунок "Буковеля" буде оснащений усім необхідним, і найближчим часом як станція РЕБ буде офіційно поставлена на озброєння бригади - покажемо, що все на місці та працює", - зазначив Бутусов.

Журналіст підкреслив, що завдяки небайдужим громадянам воїни 59-ї мотопіхотної бригади отримають сучасну ефективну зброю, щоб захитись від російських безпілотників на своїй, дуже важливій ділянці фронту.

Також дивіться: Знищення окупантів, які вели бій з бійцями 59-ї ОМБр. ВIДЕО безпілотника

Зібрано 16 млн грн на систему РЕБ Буковель для 59-ї ОМБр, - Бутусов 01

Топ коментарі

  • Буба Бубченко
    А нахрін тоді держава з її податками коли волонтери скоро почнуть на танки збирати?
  • Ihor V
    Відосіки пиляти, як у країні стало жити краще завдяки найвеличнішому і його талантам.
  • І ШО?
    А коли почнемо викупляти у Державного виробника легку стрілецьку зброю? Набої?
    Податків і міжнародних траншів недостатньо? Кожна виплачена в Україні гривня оподатковується "воєнним збором"... А це - прямий розвод на гроші, людей, які ще мають патріотизм.
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