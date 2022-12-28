Зібрано 16 млн грн на систему РЕБ "Буковель" для 59-ї ОМБр, - Бутусов
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Збір на купольну систему РЕБ "Буковель" для 59-ї мотопіхотної бригади ЗСУ успішно закритий.
Про це повідомив головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.
"Зібрано навіть трохи більше необхідної суми - майже 16 мійльонів гривень. Велика сума. Розрахунок "Буковеля" буде оснащений усім необхідним, і найближчим часом як станція РЕБ буде офіційно поставлена на озброєння бригади - покажемо, що все на місці та працює", - зазначив Бутусов.
Журналіст підкреслив, що завдяки небайдужим громадянам воїни 59-ї мотопіхотної бригади отримають сучасну ефективну зброю, щоб захитись від російських безпілотників на своїй, дуже важливій ділянці фронту.