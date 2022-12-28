Росіяни всиновили 400 дітей, депортованих з України. Більшості змінюють персональні дані, тому повернути їх майже неможливо, - правозахисниця Рашевська

Офіційно Міністерство оборони Росії повідомляє про понад 300 тисяч депортованих з України дітей. Щонайменше 400 з них уже передали в прийомні сім’ї.

Про це в інтерв'ю hromadske розповіла правозахисниця та юристка Регіонального центру прав людини Катерина Рашевська, передає Цензор.НЕТ.

Вона пояснила, що через таємницю всиновлення у відкритому доступі документів про всиновлення українських дітей росіянами немає. Проте є практика Верховного суду РФ, яка стосується статті про передання на всиновлення. Завдяки цьому відомо, що в більшості випадків батьки змінювали не лише імʼя дитини, а й іншу персональну інформацію, стверджує Рашевська.

"Тож ідентифікувати українських дітей після того, як їх передали в російські сімʼї, буде нереально. І коли ми говоримо про цих 400 українських дітей, які вже в сімʼях, то ми вимушені попрощатися з ними. Так, можливо, нам вдасться повернути їх після закінчення війни", - розповіла правозахисниця.

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Офіційно Міністерство оборони РФ повідомляє про понад 300 тисяч депортованих дітей. У Держдепі США говорили про 260 тисяч. Українській владі поки вдалося ідентифікувати 13,8 тисячі таких дітей. А повернути додому - 125. "Це ті, кого шукали родичі, які здійняли великий медіаскандал", - каже Рашевська.

Правозахисниця розповіла, що, відповідно до відкритих джерел, українських дітей вивезли щонайменше до 57 регіонів РФ, зокрема на Сахалін та до Дагестану.

"У випадках, коли дітей депортують разом із їхніми батьками, росіяни намагаються уникати скупчення українців на одній території. Тому їх повсюди розсіюють, щоб інтегрувати у спільноту", - зазначає Рашевська.

При цьому Росія нікого не підпускає до депортованих дітей, навіть Міжнародний Комітет Червоного Хреста та ЮНІСЕФ, чим порушує відповідні норми міжнародного права.

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