Ворог не відмовився від божевільної ідеї захопити Донеччину під Новий рік, - Зеленський

Ситуація на фронті лишається без змін, найгарячіше на Донеччині, яку росіяни прагнуть захопити до кінця цього року.

Про це у відеозверненні заявив президент Володимир Зеленський, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Ситуація на передовій за добу – без суттєвих змін. Найбільш гостро – Бахмут, Соледар, уся лінія на Донеччині. Ворог не відмовився від божевільної ідеї захопити Донеччину. Тепер вони ставлять собі завдання – під Новий рік", - сказав Зеленський.

Президент подякував українським захисникам, які вже котрий місяць доводять російським загарбникам, що "це ми будемо ставити й досягати цілей на своїй землі".

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