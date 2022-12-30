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Ворог не відмовився від божевільної ідеї захопити Донеччину під Новий рік, - Зеленський

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Ворог не відмовився від божевільної ідеї захопити Донеччину під Новий рік, - Зеленський
Ситуація на фронті лишається без змін, найгарячіше на Донеччині, яку росіяни прагнуть захопити до кінця цього року.

Про це у відеозверненні заявив президент Володимир Зеленський, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Ситуація на передовій за добу – без суттєвих змін. Найбільш гостро – Бахмут, Соледар, уся лінія на Донеччині. Ворог не відмовився від божевільної ідеї захопити Донеччину. Тепер вони ставлять собі завдання – під Новий рік", - сказав Зеленський.

Президент подякував українським захисникам, які вже котрий місяць доводять російським загарбникам, що "це ми будемо ставити й досягати цілей на своїй землі".

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Топ коментарі

  • Voc Vox
    У профілі Андрія Єрмака на ФБ видалені пости, опубліковані до травня 2014 року. Андрій чомусь не хоче, щоби громадяни знали про його справжнє ставлення до Майдану і подій навколо нього. Цікаво, чому?
  • Voc Vox
    Всі три скликання помічником у Тедеєва був Андрій Єрмак, керівник Офісу Володимира Зеленського.
    Ельбрус Тедеєв родом з Північної Осетії, був членом "Партії регіонів" і тричі депутатом Верховної Ради (з 2006 по 2014 рік). У сесійній залі борець вільного стилю і олімпійський чемпіон неодноразово брав участь в бійках і ніколи не виступав з трибуни, хоча неодноразово блокував її. Він голосував за "диктаторські закони" в січні 2014 року.

    У 2010 році спортсмен розповідав про своє ставлення до тоді ще президента Віктора Януковича.
    "Для мене Віктор Федорович у прямому і переносному сенсі - Бог і цар.
  • Voc Vox
    новый год послезавтра
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