Лавров - стара втомлена людина, яка колись була високопрофесійним дипломатом, - Кулеба

Очільник МЗС РФ Сергій Лавров вирішив "бути з Путіним в усьому до кінця, а це вже не про дипломатію".

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на НВ.

"Це стара втомлена людина, яка колись справді була високопрофесійним дипломатом. Була — було б нечесно заперечувати це", — зазначив Кулеба.

Міністр прокоментував свою зустріч із Лавровим 10 березня в Анталії та сказав, що тоді для нього ключовим завданням було "не зірватися". Представник країни-агресора у розмові з ним повторював штампи російської пропаганди та стверджував, що фотографії вагітних жінок у Маріуполі після обстрілу пологового будинку – "фейк".

Кулеба також заявив, що хоча він пропонував Лаврову поговорити відверто і чесно сказати, чого той хоче, а їхня розмова залишилась би конфіденційною, той почав "нести всю цю пургу про неонацистів, русофобів, геноцид Донбасу".

"До цієї розмови в Анталії я сумнівався, вірить він чи грає. Після розмови я абсолютно впевнений, що він вірить у найбільші нісенітниці, які говорить, і це захисна реакція мозку. Тому що говорити це, не переконавши себе у тому, що це правда, — це шлях до шизофренії", — вважає український міністр.

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