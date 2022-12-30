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Байден підписав бюджет США на 2023 рік з багатомільярдною допомогою Україні

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Байден підписав бюджет США на 2023 рік з багатомільярдною допомогою Україні
Президент Джо Байден підписав бюджет США на 2023 фінансовий рік. Документ включає багатомільярдну допомогу Україні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Глава Білого дому вказав, що поставив підпис під "двопартійним комплекснии законопроєктом, який завершує рік історичного прогресу".

"Він передбачає інвестиції у медичні дослідження, безпеку, охорону здоров'я ветеранів, ліквідацію наслідків катастроф, кошти на боротьбу з насильством проти жінок та критично важливу допомогу для України", - зазначив Байден.

Підписаний бюджет виділяє уряду США до кінця вересня 1,7 трильйона доларів, включаючи 858 мільярдів на потреби оборони та 45 мільярдів на допомогу Україні.

Також читайте: Байден підписав закон про оборонний бюджет США на 2023 рік, який передбачає допомогу Україні на $800 млн

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Топ коментарі

  • Ярослав Іванович a5a348c4
    Дякуємо США !!! Боже бережи Америку !!!
  • Оболонский Украинец
    Друг познаётся в беде.. Американцы, да и Англичане свою часть по будапешту наполовину, можно сказать и выполнили..
  • Aleksiey Ykropovich
    Ніт. Тут не вийде, та й дуУже небезпечно красти гроші у Америки, це вам не "лохам" "втирати" про 4000$ з/п вчителям а потім казати "явамнічєвонєдолжєн"....
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