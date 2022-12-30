Байден підписав бюджет США на 2023 рік з багатомільярдною допомогою Україні

Президент Джо Байден підписав бюджет США на 2023 фінансовий рік. Документ включає багатомільярдну допомогу Україні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Глава Білого дому вказав, що поставив підпис під "двопартійним комплекснии законопроєктом, який завершує рік історичного прогресу".

"Він передбачає інвестиції у медичні дослідження, безпеку, охорону здоров'я ветеранів, ліквідацію наслідків катастроф, кошти на боротьбу з насильством проти жінок та критично важливу допомогу для України", - зазначив Байден.

Підписаний бюджет виділяє уряду США до кінця вересня 1,7 трильйона доларів, включаючи 858 мільярдів на потреби оборони та 45 мільярдів на допомогу Україні.

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