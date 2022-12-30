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Унаслідок нічної атаки дронами частково зруйновано адмінбудівлю у Голосіївському районі Києва, - КМВА

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Унаслідок нічної атаки дронами частково зруйновано адмінбудівлю у Голосіївському районі Києва, - КМВА
Унаслідок атаки БПЛА типу "Shahed" вночі у столиці було частково зруйновано адміністративну будівлю у Голосіївському районі.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Київська міська військова адміністрація в телеграм-каналі.

"Один із баражуючих боєприпасів "Shahed" влучив в адміністративну будівлю в Голосіївському районі столиці, внаслідок чого будівлю було частково зруйновано, а в житловому будинку поряд пошкодження вікон", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що інформації про постраждалих наразі немає. Дані уточнюються.

Загалом у повітряному просторі Києва було зафіксовано 5 дронів.

"Сили ППО здійснили вогневе ураження всіх цілей", - зазначили у КМВА.

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Топ коментарі

  • Дмитро Піталов
    Ти дуб чи провокатор? Те що збивають кудись падає і не виключено, що на твою макітру впаде!
  • Шилінг Іванович
    На рахунок Шахедів і їх системи позиціонування

    Знайдіть технічне рішення щодо GPS

    ++++ перекодування над територією України, внесення похибки тощо
  • Alison Reese
    Звісно відшкодують, береш пишеш претензію на ім,я *****, потім їдеш до Бахмута і вручаєш першій свинособаці яка потрапить на очі, не факт що передадуть але...
    Якщо тобі на все пофіг окрім своїх вікон то все зрозуміло..
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