Унаслідок нічної атаки дронами частково зруйновано адмінбудівлю у Голосіївському районі Києва, - КМВА

Унаслідок атаки БПЛА типу "Shahed" вночі у столиці було частково зруйновано адміністративну будівлю у Голосіївському районі.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Київська міська військова адміністрація в телеграм-каналі.

"Один із баражуючих боєприпасів "Shahed" влучив в адміністративну будівлю в Голосіївському районі столиці, внаслідок чого будівлю було частково зруйновано, а в житловому будинку поряд пошкодження вікон", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що інформації про постраждалих наразі немає. Дані уточнюються.

Загалом у повітряному просторі Києва було зафіксовано 5 дронів.

"Сили ППО здійснили вогневе ураження всіх цілей", - зазначили у КМВА.

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