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Попри заяви РФ, що в неї "ніколи не закінчаться ракети "Калібр", вона не здатна захистити свою територію, - ISW

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Попри заяви РФ, що в неї "ніколи не закінчаться ракети "Калібр", вона не здатна захистити свою територію, - ISW
Американські аналітики вказують на нездатність Росії захистити свою територію на тлі заяв РФ про те, що в неї "ніколи не закінчаться ракети "Калібр".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані Інституту вивчення війни (ISW).

Російські війська здійснили чергову масовану серію ракетних ударів по об'єктах критичної інфраструктури України 29 грудня.

Загарбники запустили 69 крилатих ракет і 23 безпілотники по Україні, українська протиповітряна оборона збила 54 ракети і щонайменше 11 безпілотників.

Міноборони Росії у відповідь на повідомлення Заходу, що РФ фактично вичерпала свої запаси високоточних систем озброєнь на тлі масованого удару по Україні, заявило, що в росіян "ніколи не закінчаться ракети "Калібр".

За оцінками ISW, російська кампанія, спрямована на те, щоб зламати українську волю до боротьби за допомогою масованих ракетних ударів по об'єктах критичної інфраструктури, зазнає невдачі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Заява міноборони РФ, що "Калібри не закінчаться ніколи" - це істерика, - ОК "Південь"

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Топ коментарі

  • Ihor V
    Для того аби перемогти у цій війні, бойові дії мають перенестися на територію ворога. Коли сотні ударних безпілотників щотижня утюжитимуть москальську промисловість, особливо впк, тоді фокус уваги кацапського суспільства буде прикутий до власних проблем, і точно не до України
  • Алекс Скела
    Ракети в росії закінчаться разом із нею самою.
  • Яр Холодний
    Британці у ІІ СВітову вважали, що при втраті в результаті знищення авіацією, ППО та аеростатами половини німецьких ФАУ-1, вони "малоефективні" Наші збивають повальну більшість запущених ракет А ти "стогнеш"!
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