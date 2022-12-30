Попри заяви РФ, що в неї "ніколи не закінчаться ракети "Калібр", вона не здатна захистити свою територію, - ISW
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані Інституту вивчення війни (ISW).
Російські війська здійснили чергову масовану серію ракетних ударів по об'єктах критичної інфраструктури України 29 грудня.
Загарбники запустили 69 крилатих ракет і 23 безпілотники по Україні, українська протиповітряна оборона збила 54 ракети і щонайменше 11 безпілотників.
Міноборони Росії у відповідь на повідомлення Заходу, що РФ фактично вичерпала свої запаси високоточних систем озброєнь на тлі масованого удару по Україні, заявило, що в росіян "ніколи не закінчаться ракети "Калібр".
За оцінками ISW, російська кампанія, спрямована на те, щоб зламати українську волю до боротьби за допомогою масованих ракетних ударів по об'єктах критичної інфраструктури, зазнає невдачі.