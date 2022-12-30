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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 105 250 осіб (+609 за добу), 3026 танків, 2010 артсистем, 6059 броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 105 250 осіб (+609 за добу), 3026 танків, 2010 артсистем, 6059 броньованих машин. ІНФОГРАФІКА
Втрати російських окупантів станом на ранок 30 грудня становлять приблизно 105 250 осіб.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 30.12 орієнтовно становлять:

  • особового складу - близько 105 250 (+690) осіб ліквідовано,
  • танків - 3026 (+1) од,
  • бойових броньованих машин - 6059 (+12) од,
  • артилерійських систем - 2010 (+6) од,
  • РСЗВ - 423 (+5) од,
  • засоби ППО - 212 (+0) од,
  • літаків - 283 (+0) од,
  • гелікоптерів - 268 (+1) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1740 (+23),
  • крилаті ракети - 711 (+58),
  • кораблі/катери - 16 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 4683 (+8) од,
  • спеціальна техніка - 180 (+1).

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"Найбільших втрат противник зазнав на Лиманському та Бахмутському напрямках", - йдеться у повідомленні.

Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 105 250 осіб (+609 за добу), 3026 танків, 2010 артсистем, 6059 броньованих машин 01

Топ коментарі

  • Друже Бобер
    Друга сотня набирається дуже швидкими темпами Таке відчуття, що грудень за кількістю "хороших узкіх" перевершить листопад
  • Elvis2
    Скільки відвернених смертей українців стоїть за ціею сводкою. Арта і РСЗО як головна загроза стабільно знищуються. Слава ЗСУ !
  • 5 копійок
    Кацапи впевнено ідуть за рускім кораблем.
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