Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 105 250 осіб (+609 за добу), 3026 танків, 2010 артсистем, 6059 броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

Втрати російських окупантів станом на ранок 30 грудня становлять приблизно 105 250 осіб.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 30.12 орієнтовно становлять:

особового складу - близько 105 250 (+690) осіб ліквідовано,

танків - 3026 (+1) од,

бойових броньованих машин - 6059 (+12) од,

артилерійських систем - 2010 (+6) од,

РСЗВ - 423 (+5) од,

засоби ППО - 212 (+0) од,

літаків - 283 (+0) од,

гелікоптерів - 268 (+1) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1740 (+23),

крилаті ракети - 711 (+58),

кораблі/катери - 16 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 4683 (+8) од,

спеціальна техніка - 180 (+1).

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"Найбільших втрат противник зазнав на Лиманському та Бахмутському напрямках", - йдеться у повідомленні.