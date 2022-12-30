Окупанти вночі атакували Україну 16 "Шахедами", усі було збито, - Повітряні сили

У ніч із 29 на 30 грудня ворог атакував Україну безпілотниками-камікадзе іранського виробництва "Shahed-131/136".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на фейсбук Командування Повітряних Сил ЗСУ.



Як зазначається, загалом було випущено 16 "Шахедів", які атакували Україну з південно-східного та північного напрямків. Для подолання системи протиповітряної оборони України ворог намагався використати русло Дніпра.



"Усі 16 дронів-камікадзе знищено силами та засобами повітряних командувань "Схід" та "Центр", а також підрозділів ППО інших складових Сил оборони України", - йдеться в повіомленні.

Читайте також: Вночі росіяни атакували дронами Київщину, сили ППО відбили ворожі безпілотники