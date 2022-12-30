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Окупанти вночі атакували Україну 16 "Шахедами", усі було збито, - Повітряні сили

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Окупанти вночі атакували Україну 16 "Шахедами", усі було збито, - Повітряні сили
У ніч із 29 на 30 грудня ворог атакував Україну безпілотниками-камікадзе іранського виробництва "Shahed-131/136".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на фейсбук Командування Повітряних Сил ЗСУ.


Як зазначається, загалом було випущено 16 "Шахедів", які атакували Україну з південно-східного та північного напрямків. Для подолання системи протиповітряної оборони України ворог намагався використати русло Дніпра.

"Усі 16 дронів-камікадзе знищено силами та засобами повітряних командувань "Схід" та "Центр", а також підрозділів ППО інших складових Сил оборони України", - йдеться в повіомленні.

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Топ коментарі

  • Валентина Саюн c856325a
    Горіть в пеклі москалі. Тихих святкових днів Україна
  • Огусто
    Вірю в ЗСУ!
    І не дарма. Тримаймось!
  • Вася Шевченко f77d76ba
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