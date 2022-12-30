Саакашвілі: "Я не бачив сонячного променя вже сім місяців"

Колишній президент Грузії, громадянин України Міхеіл Саакашвілі каже, що його утримують в лікарні із заклеєними вікнами, а медсестер обшукують перед кожною маніпуляцією.

Про це він розповів в інтерв’ю Українській правді, повідомляє Цензор.НЕТ. Журналісти змогли передати запитання Саакашвілі через його близького друга, і так само отримати відповіді.

"Я перебуваю у клініці, де лікарі максимально надають мені допомогу в дуже складних для них умовах. З ними щодня проводять бесіду служби безпеки Грузії, і щоразу, щоб медсестрі зайти до мене щодо звичайної маніпуляції (наприклад, щоб дати таблетку), її ретельно обшукують. Уявіть, що це відбувається 30 разів на день", - розповів Саакашвілі.

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За його словами, вікна в палаті заклеєні товстою плівкою.

"Я не бачив сонячного променя вже сім місяців", - каже він.

Також Саакашвілі повідомив, що при нещодавньому гіпертонічному кризі тюремники не дозволили перевести його в реанімаційне відділення.

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Нагадаємо, 20 листопада адвокат Саакашвілі заявив, що його клієнта отруїли після арешту. Пенітенціарна служба Грузії твердить, що не бачила жодних доказів отруєння. Після цього адвокат надав висновок американського лікаря, який проаналізував зразки волосся та нігтів Саакашвілі. Висновок підтверджує, що у експрезидента - отруєння важкими металами і залежність від медичних препаратів.

Президент України Володимир Зеленський просить Грузію відпустити Саакашвілі на лікування за кордон.