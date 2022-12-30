Наступного року Україна може отримати ATACMS та західні танки, але все залежить від поля бою, - Кулеба

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба сказав, що наступного року Україна може отримати ракети ATACMS та західні танки, але все залежатиме від ситуації на полі бою.

Про це він заявив в інтерв'ю РБК-Україна, передає Цензор.НЕТ.

Так, міністра запитали, чи можуть наступного року чи в наступні декілька місяців передати Україні і танки, і ATACMS, і сучасні ударні дрони.

"У наступному році так. Але це залежатиме і від ситуації на полі бою. ... Це завжди суміш цих факторів, але в кожній країні вона різна. Є гучні історії, які на слуху у людей, танки, літаки, ATACMS. У армії є свої конкретні потреби. Умовно кажучи, якби мені зараз запропонували сто танків або сто гаубиць, я би не вагаючись сказав сто гаубиць зараз, а танки можна завтра – бо я знаю реальну потребу фронту і розумію, що це зараз набагато критичніше", - пояснив очільник МЗС.

Водночас, за словами Кулеби, надання систем Patriot Україні "це не просто чергове рішення, це психологічний перелам".

"Бо з перших днів, коли ми почали про Patriot говорити з американцями, ми чули "ні". І те, що це сталося, – це ще одне свідчення, що ще одне табу зняте, ще одна стіна впала. І я не думаю, що інші теми будуть складнішими за Patriot. Вони не реалізуються, можливо, всі одночасно в один день, але це як в комп'ютерній грі, ти відкриваєш рівні один за одним. ... З усіх типів зброї, Patriot – найскладніший", - зазначив глава МЗС.

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