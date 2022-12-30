Росіяни 81 раз обстріляли Херсонщину, пошкоджено об’єкти критичної інфраструктури, підприємства та будинки. Поранено 1 особу, - ОВА
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Російські загарбники били по Херсонщині з артилерії, РСЗВ та мінометів.
Про це повідомив глава ОВА Ярослав Янушевич, передає Цензор.НЕТ.
"Російські окупанти 81 раз обстріляли територію Херсонщини. ... Херсон ворог атакував 27 разів. Ворожі снаряди влучили у магазин, обʼєкти критичної інфраструктури, промислові підприємства, приватні та багатоквартирні будинки", - йдеться в повідомленні.
Внаслідок обстрілів поранено 1 особу.