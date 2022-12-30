Росіяни 81 раз обстріляли Херсонщину, пошкоджено об’єкти критичної інфраструктури, підприємства та будинки. Поранено 1 особу, - ОВА

Російські загарбники били по Херсонщині з артилерії, РСЗВ та мінометів.