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На Заході залишилась тільки секта "збереження обличчя Росії", щодо Путіна вже все зрозуміли, - Кулеба

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На Заході залишилась тільки секта "збереження обличчя Росії", щодо Путіна вже все зрозуміли, - Кулеба
На Заході вже немає прихильників ідеї, яка полягає у тому, щоб "зберегти обличчя" російського диктатора Володимира Путіна. Однак залишилися ті, хто хоче "збереження обличчя Росії".

Про це в інтерв'ю РБК-Україна заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, передає Цензор.НЕТ.

"Залишилась тільки секта "збереження обличчя Росії". Але щодо Путіна вони вже все зрозуміли. Це маргінальна секта, але вона все ще існує, через призму "нам все одно з ними жити", "вони нікуди не зникнуть" тощо", - пояснив глава МЗС.

"Для мене зараз головне не стільки подолати цю секту, скільки утвердити в партнерах розуміння того, що якою б не була влада в Росії, Росія по своїй суті не зміниться. Це має зупинити набагато ширше коло людей, які вірять, що можна з Росії зробити ліберальну, демократичну країну. І це насправді набагато важливіше – подолати цей наратив. І погодитись з тезою, що Росія є такою, якою вона є, і наша задача – не перетворити орка на ельфа, а загасити цю агресію. І створити такі умови, за яких експансія Росії стане неможливою. Тобто з агресивно-авторитарної країни вона має стати просто авторитарною, консервативною країною. Їх треба запхати в їхні кордони та закрити на замок. Хай живуть у своїй автаркії, при своєму царі-батюшці, тільки ні на кого не нападають", - додав Кулеба.

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Топ коментарі

  • Yakov Nemo
    ***** , просто нет , слов . Западные политики , не учились в университетах , их тоже берут с квартала 95 ?????, . Они же учили социологию, . ***** , это продукт всего расийского общества , это запрос социума на правителя , и методы такого типа . Он шо просто так появился , кремль постоянно мониторит, что хочет быдло . А быдло, хочет все по три рубля, и что бы все как и они жили в Говне . Они не хотят жить как гейропа, они хотят чтобы Запад жил , как и они и восхищался, загадочностью руской души . А ещё они мечтают о сильной руке , шоб как раньше , раз ,и уже на плахе . И главное, Украинцы об этом все время рассказывают , потому, что мы знаем этих идиотов , жили с ними 70- лет . Но почему-то нам никто не верит и все время хотят умиротварить Дракона . А дракон ,у него природа такая , жить в логово в Говне , и чтобы все боялись. И время от времени забирать все самое лучшее.
  • Старый зольдат
    О каком лице говорит этот поц? У Параши нет лица, а есть рыло. Злобное, окровавленное и вечно пьяное рыло место которому на стене охотничьего домика Байдена, как подарок от народа Украины, с автографом Залужного, Марчело, Кривоноса, Сирского и еще с десяток генералов.
  • Алекс Скела
    людей, які вірять, що можна з Росії зробити ліберальну, демократичну країну

    Ну...
    З гімна, ми бачили, можна зробити і півника, і кролика...
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