Чиновниця-зрадниця з Херсона, яку оголосили у розшук, сама прийшла "з повинною" до правоохоронців, - СБУ

Колишня очільниця відділу соціально-психологічного забезпечення виправної колонії Херсона, яку СБУ та ДБР оголосили у розшук за колабораційну діяльність, сама прийшла "з повинною" до правоохоронців.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

"Після захоплення міста вона підтримала загарбників і вступила до лав окупаційної адміністрації рф. Там її призначили очільницю "отдела кадров" у створеній агресором "исправительной колонии".



На цій "посаді" агітувала місцевих жителів підтримати країну-агресора та приєднатися до лав каральної установи рашистів. За це обіцяла "крісла" в окупаційному органі та лояльність російських загарбників", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що злочини зрадниці задокументували, повідомили їй про підозру та оголосили у розшук.



"Після звільнення Херсона фігурантка, усвідомлюючи невідворотність покарання, добровільно з’явилася до суду, де їй обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою", - додали в СБУ.

Також читайте: СБУ ідентифікувала ще одного "депутата "ЛНР", який "голосував" за псевдореферендум на Луганщині