Росіяни планують на 70% підвищити комунальні тарифи на окупованій Луганщині, - ОВА
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє у фейсбуці Луганська обласна військова адміністрація.
"Той, хто очікував від псевдореспубліки кращого життя, у Новий рік увійде не з кращими думками. Бо упродовж 2023-го тарифи на комунальні послуги в так званій "лнр" зростуть двічі. Збільшення очікується на 70%", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що в тимчасово захопленому Сєверодонецьку після того, як подарували дітям 5 тисяч пачок морозива, загарбники провели акцію "Тепло в ваш дім", вручивши декому з місцевих жителів електродуви, які є дуже енергоємними.
Тим часом енергетична інфраструктура в місті, за інформацією ОВА, зруйнована, у багатоповерхівках, куди встигли провести електропостачання, за відсутності трансформаторних підстанцій вибиває навіть від електрочайника.