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Росіяни планують на 70% підвищити комунальні тарифи на окупованій Луганщині, - ОВА

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Росіяни планують на 70% підвищити комунальні тарифи на окупованій Луганщині, - ОВА
На тимчасово окупованих територіях Луганської області загарбники планують з наступного року підвищити комунальні тарифи на 70%.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє у фейсбуці Луганська обласна військова адміністрація.

"Той, хто очікував від псевдореспубліки кращого життя, у Новий рік увійде не з кращими думками. Бо упродовж 2023-го тарифи на комунальні послуги в так званій "лнр" зростуть двічі. Збільшення очікується на 70%", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що в тимчасово захопленому Сєверодонецьку після того, як подарували дітям 5 тисяч пачок морозива, загарбники провели акцію "Тепло в ваш дім", вручивши декому з місцевих жителів електродуви, які є дуже енергоємними.

Тим часом енергетична інфраструктура в місті, за інформацією ОВА, зруйнована, у багатоповерхівках, куди встигли провести електропостачання, за відсутності трансформаторних підстанцій вибиває навіть від електрочайника.

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Топ коментарі

  • Юрий Бонд 5c42ed7a
    Не розумію нахіба такі новини? Щоб я замислився про свої ком послуги? Наприклад воду за одного платив 130 грн. За рік стало 180. Це Харків. А що буде наступного року?
  • 5 копійок
    Дочекались пакращення.
  • Stanislav Bryzhyk
    Це все звісно дуже цікаво, але якось мене абсолютно не колише.
    А от той факт, що на неокупованих збираються підняти тарифи значно вище, оце зовсім інша справа, оце цікавить і бентежить.
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