В РФ помер генеральний конструктор нових ракет-носіїв "Ангара" Нестеров

У Росії помер генеральний конструктор нових ракет-носіїв "Ангара" 73-річний Володимир Нестеров.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на російські ЗМІ.

Нестеров з 2005 по 2012 рік очолював російський державний космічний науково-виробничий "Центр імені Хрунічева", де розробляли ракети-носії сімейства "Протон" і розгінні блоки до них. Після цього він керував проєктом створення ракети-носія "Ангара", запущеним у 2014 році.

Після випробувань Нестеров звільнився з центру, мовляв, вважав своє завдання виконаним. Втім, згодом конструктора звинуватили у розтраті 5,3 млрд руб.

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Смерть Нестерова продовжує марафон смертей російських чиновників і топменеджерів. Так, 24 грудня пішов з життя Олександр Бузаков - керівник будівництва підводних човнів, з яких обстрілювали Україну. А 25 грудня помер колишній головнокомандувач російськими Сухопутними військами Олексій Маслов.