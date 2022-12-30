Судно NEVA з гуманітарним вантажем української пшениці прибуло до Сомалі

Судно NEVA – третє судно в рамках програми "Зерно з України" прибуло до порту призначення. На його борту 25 тис. тонн продовольчої пшениці. Це частина гуманітарної допомоги від України для Ефіопії та Сомалі, які перебувають на межі голоду.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на фейсбук-сторінку Міністерства інфраструктури України.

"Ми всі є свідками масового голоду на африканському континенті. На жаль, все більше країн не можуть дозволити достатньої кількості продовольства для забезпечення потреб власних народів. Ми впевнені, що ця партія українського зерна стане новим кроком для тривалої співпраці та боротьби з причинами нестачі продовольства. Це наш внесок у відновлення безпечного та стабільного майбутнього", – прокоментував віцепремʼєр-міністр з відновлення України - Міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков.

Як зазначається, витрати на логістику вантажа взяли на себе уряди Фінляндії, Франції та Японії.

Балкер NEVA вийшов з порту Одеса 9 грудня.

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