У Києві поки діють екстрені та аварійні відключення електроенергії, - КМВА

У столиці поки діють екстрені та аварійні відключення електроенергії, і про повернення до планових відключень поки не йдеться.

Про це повідомив речник Київської міської військової адміністрації Михайло Шаманов, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Поки що столиця залишається в режимі екстрених відключень. Попри те, що у дві хвилі атак влучань в критичну інфраструктуру не було, столиця є частиною великої української інфраструктри і так чи інакше ми підпорядковані правилам цієї енергосистеми. Тому продовжуємо жити в системі екстрених та аварійних відключень і повертатися до планових поки що зарано", - зазначив він.

За його словами, водо- та теплопостачання здійснюється в штатному режимі.

Також читайте: Через ракетну атаку складна ситуація з електрикою на Заході, Одещині та Київщині, – Міненерго