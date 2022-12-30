В Одесі 30 грудня не ходитимуть трамваї та тролейбуси

Трамваї та тролейбуси Одеси не ходитимуть 30 грудня через проблеми з електроенергією.

Про це повідомило КП "Одесміськелектротранс", інформує Цензор.НЕТ.

"30.12.2022 громадський електричний транспорт через відсутність лімітів на електроенергію працювати не буде", - йдеться у повідомленні.

Електротранспорт припинив роботу в місті ще 29 грудня. Тролейбуси та трамваї вийшли на маршрути, але були вимушені зупинитися через скасування лімітів на електроенергію.

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Нагадаємо, 29 грудня під час масштабної повітряної тривоги над Одеською областю ППО збила 21 ракету. Втім, були влучання. В ОВА повідомили про пошкодження енергетичної інфраструктури. Тому в області відбуваються екстрені відключення електроенергії.