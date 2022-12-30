Чехія надасть Україні 12 мостів для визволених територій

Влада Чехії вже передала Україні 6 тимчасових мостових конструкцій. Ще 12 мають передати у 2023 році.

Про це заступник голови Державного агентства автомобільних доріг Андрій Івко повідомив на брифінгу, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Із липня нам передано 6 таких конструкцій, 4 з них вже встановлено на державних дорогах у Київській, Черкаській, Харківській областях. Ще 2 мости плануємо встановити на Херсонщині. В наступному році від союзної Чехії - очікуємо ще 12 аналогічних мостів", - зазначив він.

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Івко додав, що також французька компанія Matière передала Укравтодору три мости завдовжки 68, 34 і 23 метри, які встановлюють на державних дорогах Чернігівської області. На одній локації зараз іде монтаж металевої конструкції мосту. На двох інших локаціях - підготовчі роботи.