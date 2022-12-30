Санду про переговори з РФ: "Немає чого обговорювати з країною-агресором"

Президент Майя Санду, відповідаючи на запитання, чи вона планує переговори з російською владою, відповіла, що їй "нічого обговорювати з державою-агресором".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Newsmaker.

Вона назвала регулярні претензії з Москви погрозами.

"На жаль, такими інструментами працює Росія - погрози, спроби залякування інших країн… Коли ми прийшли до влади, ми заявили, що прагнемо конструктивних відносин з Росією. Після того, як почалася ця війна, які відносини можуть бути з агресором, з державою, яка вбиває своїх сусідів?" - зазначила президентка.

На запитання про те, чи планує вона якісь візити та зустрічі з представниками російської влади, Санду відповіла, що їй "немає чого обговорювати з країною-агресором".

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