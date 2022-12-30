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Санду про переговори з РФ: "Немає чого обговорювати з країною-агресором"

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Санду про переговори з РФ: "Немає чого обговорювати з країною-агресором"
Президент Майя Санду, відповідаючи на запитання, чи вона планує переговори з російською владою, відповіла, що їй "нічого обговорювати з державою-агресором".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Newsmaker.

Вона назвала регулярні претензії з Москви погрозами.

"На жаль, такими інструментами працює Росія - погрози, спроби залякування інших країн… Коли ми прийшли до влади, ми заявили, що прагнемо конструктивних відносин з Росією. Після того, як почалася ця війна, які відносини можуть бути з агресором, з державою, яка вбиває своїх сусідів?" - зазначила президентка.

На запитання про те, чи планує вона якісь візити та зустрічі з представниками російської влади, Санду відповіла, що їй "немає чого обговорювати з країною-агресором".

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Топ коментарі

  • Alexander Kravchenko 4d5299d3
    Молодець
  • Ольга Мартынюк 8c212b17
    Захід сильно довго боявся парашку і в усьому їй потурав, ось і наслідки - країна-монстр у нас під боком, вбиває, гвалтує і грабує, але захід ще потрібних висновків не зробив, бо зброї дає, як кіт наплакав.
  • Серафим Полубес 5d6bf9af
    Для маленькой Молдовы, в которой в спине торчит нож Приднестровья, это уже поступок.
    Все вышеназванные Вами страны -- члены НАТО, им легче, хотя и в НАТО мерзавцы есть,и в открытую выступают против Украины...
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