Порушників комендантської години в новорічну ніч зупинятимуть патрулі, - голова Нацполіції Клименко

Міські та обласні військові адміністрації не скасовували комендантську годину на Новий рік. Тому обмежень потрібно дотримуватися, попри святкові дні.

Про це голова Національної поліції Ігор Клименко розповів в інтерв'ю Інтерфакс-Україна, повідомляє Цензор.НЕТ.

"У будь-якому разі ми будемо працювати за звичною схемою: якщо люди порушують комендантську годину, вони мають бути свідомі того, що їх може зупинити патруль для перевірки особи", - зазначив він.

За його словами, на цей випадок громадяни повинні мати з собою документи. Якщо їх не буде, то для встановлення особи громадянина можуть доправити до відділку поліції.

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Клименко каже, що поліція має перевіряти документи, адже людина, яку зупинили, може перебувати в офіційному розшуку або бути ймовірно причетною до незаконної діяльності.

"Якщо громадянин надав свої документи, поліцейські перевірили і все гаразд, то, звісно, після попередження людину відпускають", - пояснив він.

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Також за обґрунтованої потреби патрулі ще можуть провести поверхневий огляд громадян, автомобілів. Якщо в процесі перевірки виявиться, що особа підозрюється в незаконній діяльності, і є законні підстави, то її можуть і затримати.

"Якщо ви законослухняний громадянин/громадянка з документами і вирішили прогулятися в комендантську годину, то вас можуть перевірити та відпустити з попередженням. Якщо ж немає документів або є обґрунтовані сумніви щодо ваших намірів, то є ризик новорічну ніч провести в підрозділі поліції", - підсумував Клименко.

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