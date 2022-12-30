Під час вчорашнього масованого обстрілу сили ППО знищили 58 із 70 крилатих ракет росіян, - Повітряні сили

Українські захисники зі складу Повітряних сил знищили 58 ворожих крилатих ракет під час вчорашнього масованого обстрілу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Командування Повітряних сил ЗСУ.

"За уточненою інформацією, під час вчорашньої масованої ракетної атаки російських окупаційних військ, знищено 58 із 70 крилатих ракет. Крім того, на східному напрямку протиповітряною обороною Повітряних Сил знищено три розвідувальні БпЛА та вертоліт Мі-8.



Ще один безпілотник – "Орлан-10" знищено на Київщині саме під час ракетної атаки. Окупанти планували використати БпЛА для здійснення повітряної розвідки та виявлення позицій української ППО", - йдеться в повідомленні.

Громадян закликають не публікувати дані про обстріли, позиції ППО та іншу чутливу інформацію, яку ворог обов’язково використає для наступних атак.

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