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Окупанти використовують русло Дніпра, аби подолати нашу ППО, - Повітряні сили

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Окупанти використовують русло Дніпра, аби подолати нашу ППО, - Повітряні сили
Російські військові вночі з допомогою дронів-камікадзе атакували Україну. Окупанти використовували хитрощі, щоб подолати нашу протиповітряну оборону.

Про це повідомив речник Повітряних сил Юрій Ігнат, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на 24 канал.

За його словами, росіяни намагаються використовувати рельєф, щоб долати українську ППО.

"Ми знаємо, як він це робить, які використовує шляхи, маршрути й методи. Використовує русло Дніпра. Не вперше використовує рельєф місцевості, щоб подолати систему ППО. Щоб якомога більше засобів ураження долетіло до своїх цілей. Але бачимо, що цілі збиваються", - пояснив Ігнат.

За словами речника Повітряних сил, збивати цілі в теперішніх умовах досить складно. Зокрема, він заявив, що в України недостатньо засобів ППО.

Водночас Ігнат додав, що робиться все можливе, щоб перехоплювати ворожі цілі на різних ділянках та ефективно їх знищувати.

Також читайте: Під час вчорашнього масованого обстрілу сили ППО знищили 58 із 70 крилатих ракет росіян, - Повітряні сили

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Топ коментарі

  • Михаил Дужик 7acbc3a9
    Підніміть два аеростата з сіткою між ними над руслом.
  • Вася Шевченко f77d76ba
    Редкая птица долетит до середины Днепра - цитата

    тварь редкая громко гудящая не долетает точно!!!
  • ий
    По словам Жданова,на складах есть старые спаренные зенитки 23-мм,есть так же старые прожекторы,светят на 5 км.Расставить их на баржах по Днепру,там же установить датчики звука,о которых писали.Радары не использовать,т.е. А-50 их не вычислит...Или глупость?
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