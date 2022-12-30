Окупанти використовують русло Дніпра, аби подолати нашу ППО, - Повітряні сили

Російські військові вночі з допомогою дронів-камікадзе атакували Україну. Окупанти використовували хитрощі, щоб подолати нашу протиповітряну оборону.

Про це повідомив речник Повітряних сил Юрій Ігнат, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на 24 канал.

За його словами, росіяни намагаються використовувати рельєф, щоб долати українську ППО.

"Ми знаємо, як він це робить, які використовує шляхи, маршрути й методи. Використовує русло Дніпра. Не вперше використовує рельєф місцевості, щоб подолати систему ППО. Щоб якомога більше засобів ураження долетіло до своїх цілей. Але бачимо, що цілі збиваються", - пояснив Ігнат.

За словами речника Повітряних сил, збивати цілі в теперішніх умовах досить складно. Зокрема, він заявив, що в України недостатньо засобів ППО.

Водночас Ігнат додав, що робиться все можливе, щоб перехоплювати ворожі цілі на різних ділянках та ефективно їх знищувати.

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