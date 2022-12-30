Мінські угоди дали час зміцнити українську армію та стримувати окупацію Донбасу, - Олланд

Експрезидент Франції (2012-2017) Франсуа Олланд заявив, що Мінські домовленості дали Україні необхідний час для зміцнення ЗСУ, і це зламало плани Путіна на перемогу у 2022 році. Він також зазначив, що "мінськ" не дозволив Путіну розширити тимчасово окуповані території на Донбасі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Главком.

Олланд був одним з учасників Нормандського формату, започаткованого в червні 2014 року, в якому брали участь лідери Франції, Німеччини, України та Росії.

Раніше ексканцлер ФРН Ангела Меркель сказала про Мінські домовленості: "Було очевидно, що конфлікт збиралися заморозити, що проблема не була вирішена, але це лише дало Україні дорогоцінний час".

"Так, Ангела Меркель у цьому має рацію. Мінські угоди на деякий час зупинили наступ росіян", - сказав Оланд в інтерв'ю The Kyiv Independent.

"З 2014 року Україна зміцнила свою військову позицію. Дійсно, українська армія була зовсім іншою, ніж у 2014 році. Вона була краще навчена та оснащена. Це заслуга Мінських домовленостей у тому, що українська армія отримала таку можливість. Таким чином час, який Путін вважав для себе надбанням, насправді виявився можливістю для українців", - пояснив експрезидент Франції.

Він також зазначив, що геополітична ситуація після 2014 року не була сприятливою для України.

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"Дуже важливо було знати, як Захід використає цей перепочинок, щоб запобігти подальшим спробам Росії. Але що сталося з того часу? Ми вже бачили відхід Америки з міжнародної арени в Сирії. Президентство Трампа послабило зв’язки між європейцями та Сполученими Штатами в рамках Атлантичного альянсу, який він вважав застарілим. Нарешті, розгром Афганістану був розцінений Путіним як нова ознака слабкості західного табору. Що стосується Європи, то вона не змогла зрозуміти, як її залежність від російського газу зробила її вразливою. Тож Путін подумав, що час пішов на його користь і він міг переступити поріг шляхом подальшого вторгнення в Україну. Звідси та агресія, яку він вчинив. Ось тут він помилився", - наголосив Олланд.

"Найкращий приклад цього добре видно на полі бою. Його армія набагато менш вражаюча, ніж він собі уявляв, а український опір набагато гучніший, ніж він очікував", - додав експрезидент Франції.

Олланд також зазначив, що Мінські домовленості заважали Путіну захопити Донбас і не дозволили розширити тимчасово окуповану територію.

"Путін прийняв Нормандський формат, який вимагав від нього регулярного звітування про прогрес, якого можна досягти у виконанні Мінських угод. Навіть якщо ми бачили, що було явне небажання, все одно був діалог. Починаючи з 2017-2018 років цей нормандський формат був на останньому етапі. Тому що, з одного боку, українська сторона бачила, що російські загрози стали чіткішими (а Москва не хотіла миру). З іншого боку, Володимир Путін почав втомлюватися від цієї домовленості, оскільки вона завадила йому просунутися до бажаного повного завоювання Донбасу. Метою Путіна в 2015 році було відсунути лінію фронту якомога далі. У його прицілі вже був Маріуполь. Мінські домовленості та припинення вогню, що випливало з них, не дозволили розширити контрольовану сепаратистами територію. Це одна з їхніх переваг", - підсумував він.

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