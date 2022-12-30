Окупанти зі ствольної артилерії обстріляли Семенівку на Чернігівщині, в місті зникла електроенергія, одна людина загинула

Під час оголошення повітряної тривоги майже по всій Україні окупанти зі ствольної артилерії обстріляли місто Семенівка на Чернігівщині.