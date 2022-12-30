Путін ізолювався від російських еліт через провали в Україні, - WP

Після 10 місяців жорстокої війни проти України президент РФ Володимир Путін підійшов до 23-ї річниці свого правління в максимальній зовнішній і внутрішній ізоляції за всі ці роки.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це пише The Washington Post.

Автори матеріалу зазначають, що напад на Україну зруйнував економічні зв'язки Росії із Заходом, які вибудовувалися десятиліттями. Країна перетворилася на міжнародного ізгоя, а сам Путін значно віддалився від російських еліт.

За словами співрозмовників видання з навколокремлівських кіл, сьогодні Путін "відчуває втрату своїх друзів". Російські еліти розкололися – одні хочуть припинення війни, інші вважають за потрібне посилити ескалацію. Але і ті, і інші незадоволені поточною тактикою Росії у війні.

"Це фігура (Путін. - Ред.), яка в очах еліти здається нездатною давати відповіді на питання. Еліта не знає, у що вірити, і боїться думати про завтрашній день", - заявила виданню старший науковий співробітник Фонду Карнегі за міжнародний мир Тетяна Станова.

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