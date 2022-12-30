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У полоні перебувають 3,4 тис. українців, ще 15 тис. вважають зниклими безвісти

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У полоні перебувають 3,4 тис. українців, ще 15 тис. вважають зниклими безвісти
Близько 3,4 тис. українських військовослужбовців наразі перебувають у полоні, ще 15 тисяч людей зникли безвісти.

Про це повідомила уповноважена президента з питань забезпечення прав захисників України Альона Вербицька, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

"Ми не знаємо, що з ними сталося (зі зниклими). Чи є вони також російськими військовополоненими, чи були насильно вивезені з окупованих Росією територій, чи, можливо, давно вбиті. Така невизначеність є особливо важкою для родичів", - зазначила Вербицька.

Вона наголосила, що РФ відмовляє Червоному Хресту в доступі до таборів для військовополонених і систематично порушує Женевську конвенцію.

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Топ коментарі

  • Voc Vox
    спасибо за проваленую подготовку к войне!за разминированую границу и чогар!СПАСИБО ЗЭ-ИУДАМ!
  • 18c49ed2
    У нас Зеленский лично рассказал о соотношении потерь примерно 1\5. Возьмите цифры по оркам и ориентировочно подсчитайте сами. Очень будет отличаться от бравурных спичей всяких спикеров типа Арестовича. Особенно когда мы после войны увидим помесячные выкладки. Вот это и будет цена, которую наши парни заплатили за "посмотреть в глаза" своими жизнями и судьбами.
  • Voc Vox
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