Новини

Понад 60% опитаних в "Дії" хочуть святкувати Різдво 25 грудня

2 60282
Понад 60% опитаних в "Дії" хочуть святкувати Різдво 25 грудня
Понад 60% українців, які взяли участь у голосуванні про дату святкування Різдва, висловилися за свято 25 грудня.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, в опитуванні взяли участь понад 1,5 мільйони українців. Це зробила його одним з найбільш масових серед усіх опитувань в "Дії".

За дату 25 грудня проголосували 903 265 українців (58,99% голосів), за 7 січня - 390 125 осіб (25,48%). Обидві дати підтримали 12,59% учасників опитування.

Він також пообіцяв, що наступного року через "Дію" будуть проводити ще більше опитувань.

Також читайте: УГКЦ та ПЦУ спільно обговорять реформу церковного календаря

Понад 60% опитаних в Дії хочуть святкувати Різдво 25 грудня 01

Топ коментарі

  • Trevo Trow
    Країна потроху одужує від совково-москало-комуняцького сатанізму.
  • Aleksiey Ykropovich
    100%
    Різдво треба святкувати разом з нормальним світом а не з Сатаністами-Рашистами.
  • Aleksiey Ykropovich
    Запам'ятай РюззькаГаварящій- НОРМАЛЬНІ ЛЮДИ святкують Різдво 25 Грудня а 7 Января святкують Рашисти-Сатаністи й їх посіпаки та ще Совкодрочери.
    Не кацап ти часом? Напиши : путин-*****, рф- страна террорист, кацап - раб *********** на швабре. Побачимо хто ти.
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини