Новини • Війна

Пашинян привітав Зеленського з прийдешніми святами та побажав Україні вічного миру

8 946100
Пашинян привітав Зеленського з прийдешніми святами та побажав Україні вічного миру
Прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян привітав президента Зеленського з новорічними святами та сподівається надати нового імпульсу розвитку вірмено-українських міждержавних відносин.

Текст привітання опублікувало посольство Вірменії в Україні, інформує Цензор.НЕТ.

"Від усього серця вітаю та надсилаю найкращі побажання Вам і дружньому українському народу з нагоди Новорічних і Різдвяних свят.

Сповнений надії, що в прийдешньому році у світі пануватиме мир і солідарність, та в умовах стабільності нам вдасться спільними зусиллями надати нового імпульсу подальшому розвитку вірмено-українських міждержавних стосунків, заснованих на взаємній повазі на благо народів Вірменії та України", - йдеться в повідомленні.

Водночас Пашинян побажав українському народу вічного миру та стабільності.

Також дивіться: Пашинян дорікнув Путіну в невиконанні домовленостей щодо "миротворців" у Нагірному Карабаху. ВIДЕО

Читайте Цензор.НЕТ у Telegram 

Топ коментарі

  • Elvis2
    Голосують в ООН проти України, вилили борщ на українське посольсьтво, окупували 30 років теріторію Азербайджана, вчиняли массові депортації та геноцид в м. Ходжали, є нукером і собачкою росії, тепер все обламується і почалася дружба та братство.
  • Злий Грицько
    ПашАнян, всі хто якшається з ****** та кацапами не є дружнім народом для українців!
  • Trevo Trow
    Ішов за мокшанським кораблем і трохи збився з курсу - треба нагадати.
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини