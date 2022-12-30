Росіяни двічі обстріляли Куп’янський район, загинув чоловік, 1 особу поранено, - ОВА
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Російські загарбники двічі за сьогодні обстріляли Куп’янськ на Харківщині.
Про це повідомив глава ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.
"Біля 11:30 внаслідок ворожого обстрілу в селі Катеринівка загинув 50-річний чоловік.
Ще один обстріл міста Куп’янська стався біля 13:00. За даними даними Обласного центру екстреної медичної допомоги, поранення отримав 70-річний чоловік. Допомогу надали на місці", - йдеться в повідомленні.