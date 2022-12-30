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Ми збиватимемо російські ракети, літаки та гелікоптери у нашому небі, Росія демілітаризується "за планом", - Резніков

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Ми збиватимемо російські ракети, літаки та гелікоптери у нашому небі, Росія демілітаризується "за планом", - Резніков
Міністр оборони Олексій Резніков наголосив, що Україна використовуватиме всі доступні засоби для захисту країни.

Про це він повідомив у Twitter, передає Цензор.НЕТ.

"Ми збивали, збиваємо і збиватимемо російські безпілотники, ракети, літаки та гелікоптери в нашому небі. Ми будемо використовувати все: від старих ПЗРК до сучасних систем "Патріот". Ми захищаємо свою землю. Терористична держава демілітаризується "за планом", - йдеться в повідомленні.

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Топ коментарі

  • Garry Dron 6973c752
    Ми збиватимемо російські ракети, літаки та гелікоптери у нашому небі, Росія демілітаризується "за планом", - Резніков Джерело: https://censor.net/ua/n3390334

    А "ПЛАН" ВАМ КАЦАПИ В СТАМБУЛІ СКИНУЛИ, Зе БЗДЮКИ
  • A San
    План в Омані ще був розписаний.
  • Elvis2
    А над теріторією росії, коли вони ще тільки на підльоті, збивати не треба ?
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