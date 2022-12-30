Росія тримає в Чорному морі ракетоносій із вісьмома "Калібрами"

На бойове чергування в Чорне море російська федерація вивела десять своїх кораблів, зокрема один ракетоносій із вісьмома "Калібрами" на борту.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Військово-морські сили Збройних сил України повідомляють у фейсбуці.

"Станом на сьогодні на 11.00 ситуація така: в Чорному морі на бойовому чергуванні перебуває 10 ворожих кораблів, з них 1 носій крилатих ракет "Калібр" загальний залп становить – 8 ракет", – ідеться в повідомленні.

В Азовському морі, за даними ВМС України, стоїть один російський корабель. У Середземному морі присутні дев'ять кораблів ворога, зокрема п'ять носіїв "Калібрів", оснащених 72 ракетами.

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