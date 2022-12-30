Україна запропонувала бачення миру, РФ відповіла шквалами ударів по інфраструктурі, - Блінкен
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У відповідь на бачення миру з боку України росіяни відповіли шквалом ударів по цивільній інфраструктурі.
Про це державний секретар США Ентоні Блінкен пише в твіттері, повідомляє Цензор.НЕТ.
За його словами, Україна висунула своє бачення досягнення миру у війні.
Він зазначив, що у відповідь окупанти завдали чергового масованого удару по критичній інфраструктурі України.
Блінкен підкреслив, що Росія має припинити атаки, вивести свої війська та укласти мир.