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Україна запропонувала бачення миру, РФ відповіла шквалами ударів по інфраструктурі, - Блінкен

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Україна запропонувала бачення миру, РФ відповіла шквалами ударів по інфраструктурі, - Блінкен
У відповідь на бачення миру з боку України росіяни відповіли шквалом ударів по цивільній інфраструктурі.

Про це державний секретар США Ентоні Блінкен пише в твіттері, повідомляє Цензор.НЕТ.

За його словами, Україна висунула своє бачення досягнення миру у війні.

Він зазначив, що у відповідь окупанти завдали чергового масованого удару по критичній інфраструктурі України.

Блінкен підкреслив, що Росія має припинити атаки, вивести свої війська та укласти мир.

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Топ коментарі

  • Trevo Trow
    Статистів в нас самих досхочу, нам би ракети далекобійні.
  • Ан Мур
    Нехай краще уточняє "касапи ***** мають вивести всі свої війська з усіх окупованих територій України, залишити Україну в межах 1991 року".
  • Віталій Українець 4726b64e
    Погано звичайно, але світло це не мертвий російський солдат, воно відновлюється.
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