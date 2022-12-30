Від початку воєнного стану 12 тис. чоловіків намагалися незаконно залишити Україну, 15 з них загинули, - Держприкордонслужба

Від початку воєнного стану 12 тисяч чоловіків намагалися незаконно залишити Україну, 15 з них загинули.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДПСУ.

Зазначається, що від початку повномасштабної війни розпочато понад 2100 кримінальних проваджень: понад 430 з них – за незаконне переправлення осіб, за підробку документів – 1650, за ухилення від призову – більше ніж 20.

Понад 950 особам оголошені підозри у вчиненні цих злочинів та більше ніж 350 осіб вже притягнені до кримінальної відповідальності.

Від початку воєнного стану зафіксовано 12 випадків виявлення потопельників на українсько-румунській річковій ділянці кордону. Крім того, прикордонники виявили тіла трьох чоловіків, які загинули в горах.

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