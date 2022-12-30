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Від початку воєнного стану 12 тис. чоловіків намагалися незаконно залишити Україну, 15 з них загинули, - Держприкордонслужба

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Від початку воєнного стану 12 тис. чоловіків намагалися незаконно залишити Україну, 15 з них загинули, - Держприкордонслужба
Від початку воєнного стану 12 тисяч чоловіків намагалися незаконно залишити Україну, 15 з них загинули.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДПСУ.

Зазначається, що від початку повномасштабної війни розпочато понад 2100 кримінальних проваджень: понад 430 з них – за незаконне переправлення осіб, за підробку документів – 1650, за ухилення від призову – більше ніж 20.

Понад 950 особам оголошені підозри у вчиненні цих злочинів та більше ніж 350 осіб вже притягнені до кримінальної відповідальності.

Від початку воєнного стану зафіксовано 12 випадків виявлення потопельників на українсько-румунській річковій ділянці кордону. Крім того, прикордонники виявили тіла трьох чоловіків, які загинули в горах.

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Топ коментарі

  • Migel Blanco
    Я приехал в обратном направлении,хотя мог спокойно жить на берегу океана,в тепле.Но считаю,что запрет на выезд-это рабство в чистом виде.
  • Тау Кита
    Наведені факти - безперечно, соромлять і викликають огиду до таких "чоловіків". Проте закон має бути однаковий для всіх. Якого *** під час воєнного стану здоровий бугай чоловічої статі призовного віку, синуля ******** Портнова, з'їбався в Польщу з фальшивим паспортом, з документами "волонтера", виданими Львівською ОДА. Це, що таке? У Держприкордонслужби очі позаліплювало, що не побачили підроблені документи? Чого ж ви, уйобки, не стріляли на ураження по "золотому хлопчику" при його спробі незаконного перетину кордону?
  • Niromonus Niromonus
    Один з так званих начальників- топ менеджерів (знайомий) втік з дружиною і дитиною в Австрію тепер сидить там на удальонці і керує с..ка розказує що потрібно було б домовлятися з москалями а взагалом не їде обратно бо дружина боїться вибухів. Погранці як цей м..к зміг виїхати я то знаю що ви берете хабарі і зеленомуу керівництву по..р бо вони такі ж самі.
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