Україна отримає від Південної Кореї 6000 планшетів для школярів

Діти, які не мають змоги навчатися у традиційному форматі, отримають можливість навчатися дистанційно з новими ґаджетами.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив міністр освіти та науки Сергій Шкарлет.

"Сьогодні зустрівся з Надзвичайним і Повноважним Послом Республіки Корея в Україні паном Кім Хенг Те. Обговорили подальшу співпрацю, а також визначили основні напрямки підтримки. Ми разом розпочинаємо наступний масштабний етап із цифровізації у сфері освіти. Тепер учні шкіл, які не мають можливості навчатися у традиційному форматі, матимуть можливість навчатися дистанційно з новими ґаджетами", - зазначив міністр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Понад 2,8 тис. навчальних закладів зруйновано з початку повномасштабного вторгенння

Шкарлет повідомив, у які регіони буде розподілено планшети:

Дніпропетровська область - 1887 шт.;

Донецька область – 637;

Запорізька область – 933;

Луганська область – 165;

Миколаївська область – 609;

Харківська область – 1367;

Херсонська область – 402.