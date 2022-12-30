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Сі Цзіньпін сказав Путіну, що шлях до мирних переговорів з Україною буде нелегким, - Reuters

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Сі Цзіньпін сказав Путіну, що шлях до мирних переговорів з Україною буде нелегким, - Reuters
Китайський лідер Сі Цзіньпін провів перемовини із російським диктатором Путіним та заявив йому, що шлях до мирних переговорів щодо України не буде легким і що Китай продовжуватиме відстоювати свою "об’єктивну та справедливу позицію" щодо цього питання.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

"Китайська сторона зазначила, що російська сторона заявила, що ніколи не відмовлялася від вирішення конфлікту шляхом дипломатичних переговорів, і висловила свою вдячність за це", - цитує Сі Цзіньпіна китайська державна телерадіомовна компанія CCTV.

У коментарях російському телебаченню в п'ятницю Путін сказав, що він прагне зміцнити військову співпрацю з Китаєм, але в репортажі CCTV про військову співпрацю не згадувалося.

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Топ коментарі

  • Volodymyr Zakaluzhnyi
    Мразі тримаються купи
  • RomTrip
    ****** кляті китаці! А те, що війну почала росія, цього вони не помічають.
  • Rino Rino
    це Сі натякає ху йлу про капітуляцію. так, капітуляція для каців стане дуже нелегкою, багато скрєпів лопне.
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