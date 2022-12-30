Зрадника-працівника СІЗО, який служив РФ навіть після деокупації, затримали в Херсоні
Як повідомляє Державне бюро розслідувань, співробітник Херсонського слідчого ізолятора під час окупації міста працював на загарбників, інформує Цензор.НЕТ.
"Встановлено, що після захоплення Херсону російськими військами чоловік залишився працювати в СІЗО, яке окупанти незаконно використовували як в’язницю, у тому числі для місцевих активістів, учасників АТО та громадян, що протистояли окупації. Установа почала працювати начебто за законами РФ та видавала зарплатню у російських рублях. Працівник СІЗО виконував всі вказівки загарбників зокрема й щодо охорони затриманих українців", – зазначають в ДБР.
За інформацією слідства, після звільнення міста від російських загарбників чоловік підтримувати контакти з ворогом і переховувався у місті, допоки не був затриманий під час проведення стабілізаційних заходів.
"За обґрунтованими оперативними даними, фігурант міг продовжувати контактувати з ворогом та повідомляти йому інформацію щодо дій ЗСУ та правоохоронних органів України на звільненій території Херсонської області. Фігуранту вже повідомлено про підозру у державній зраді (ч. 2 ст. 111 КК України)", – зазначають правоохоронці.