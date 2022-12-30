Зрадника-працівника СІЗО, який служив РФ навіть після деокупації, затримали в Херсоні

Колаборант за російські рублі працював у створеній окупантами в’язниці для місцевих активістів та учасників АТО.

Як повідомляє Державне бюро розслідувань, співробітник Херсонського слідчого ізолятора під час окупації міста працював на загарбників, інформує Цензор.НЕТ.

"Встановлено, що після захоплення Херсону російськими військами чоловік залишився працювати в СІЗО, яке окупанти незаконно використовували як в’язницю, у тому числі для місцевих активістів, учасників АТО та громадян, що протистояли окупації. Установа почала працювати начебто за законами РФ та видавала зарплатню у російських рублях. Працівник СІЗО виконував всі вказівки загарбників зокрема й щодо охорони затриманих українців", – зазначають в ДБР.

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За інформацією слідства, після звільнення міста від російських загарбників чоловік підтримувати контакти з ворогом і переховувався у місті, допоки не був затриманий під час проведення стабілізаційних заходів.

"За обґрунтованими оперативними даними, фігурант міг продовжувати контактувати з ворогом та повідомляти йому інформацію щодо дій ЗСУ та правоохоронних органів України на звільненій території Херсонської області. Фігуранту вже повідомлено про підозру у державній зраді (ч. 2 ст. 111 КК України)", – зазначають правоохоронці.