В окупованому Донецьку ліквідовано підполковника Слідчого комітету РФ Рибакова

В окупованому Донецьку ліквідовано заступника керівника контрольно-слідчого відділу військового слідчого управління Слідчого комітету РФ по Об’єднаному угрупованню військ підполковника Євгена Рибакова.

Про це повідомили в СК РФ, передає Цензор.НЕТ.

Повідомляється, що Рибаков загинув сьогодні, 30 грудня, "внаслідок артилерійського обстрілу", "під час виконання службових обов'язків під час проведення спеціальної військової операції".

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