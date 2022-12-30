В окупованому Донецьку ліквідовано підполковника Слідчого комітету РФ Рибакова
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В окупованому Донецьку ліквідовано заступника керівника контрольно-слідчого відділу військового слідчого управління Слідчого комітету РФ по Об’єднаному угрупованню військ підполковника Євгена Рибакова.
Про це повідомили в СК РФ, передає Цензор.НЕТ.
Повідомляється, що Рибаков загинув сьогодні, 30 грудня, "внаслідок артилерійського обстрілу", "під час виконання службових обов'язків під час проведення спеціальної військової операції".