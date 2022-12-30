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Резерв бронежилетів становить 200 тис., шоломів - 120 тис., зимової форми - сотні тисяч комплектів, - Міноборони

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Резерв бронежилетів становить 200 тис., шоломів - 120 тис., зимової форми - сотні тисяч комплектів, - Міноборони
Для потреб Збройних сили України сформовано значний резерв бронежилетів, шоломів та зимової форми.

Про це повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр, інформує Цензор.НЕТ.

"У наступний рік ми входимо з резервом у близько 200 тис. бронежилетів і понад 120 тис. шоломів. По основним позиціям речового забезпечення Міністерство оборони не просто закрило усі потреби, які нам формулював Генштаб. Але й створило значні резерви. Зокрема, по зимовій формі це сотні тисяч комплектів одягу та пар взуття. І постачання продовжується", - повідомила чиновниця Міноборони.

Крім того, як зазначила Маляр, "восени почали формуватися резерви літньої форми. Зараз якраз відбуватиметься зміна пріоритетів: після створення запасу міцності по зимовій формі, зростатимуть поставки літньої".

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Заступниця міністра оборони навела дані щодо співвідношення різних джерел постачання. "Для орієнтиру, пропорція по загальному об’єму вже переданих до війська зимових курток:

  • 88,9% становлять придбані за контрактами Міноборони;
  • 7,9% - матеріально-технічна допомога від партнерів;
  • 3,1% - благодійна допомога

"Тобто контрактами Міноборони ми закрили левову частку потреби. Постачання є стабільним. Зараз основне завдання – це забезпечення логістики всередині Збройних сил, щоб наші воїни вчасно отримували все те, що накопичено на складах", - наголосила Маляр.

Читайте: Левову частку потреб ЗСУ у зимовій формі закрито, - Міноборони

Топ коментарі

  • 18c49ed2
    Там еще Маляр в кузове сидела в костюме снегурочки.
  • Serhiy Talatynnik
    Сам бачив як Тимошенко на Шевроле розвозив форму на передову разом Трухиним
  • 18c49ed2
    И поэтому вы до сих пор не выдали весь положенный комплект формы? Как уже задрали со своим враньём. Почему же тогда в сетях идет постоянный сбор на форму для воинов?
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