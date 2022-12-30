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Путін розуміє, що Росія має великі проблеми і намагається розпорошити відповідальність, - Буданов

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Путін розуміє, що Росія має великі проблеми і намагається розпорошити відповідальність, - Буданов
Російський диктатор Володимир Путін розуміє, що Росія має великі проблеми, а тому він і його оточення намагаються зняти з себе відповідальність за війну проти України.

Про це повідомив начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов в інтерв'ю ВВС, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, інформація, яку доносять російському керівництву, зазвичай дуже прикрашена та видозмінена, щоб Кремль міг сприймати її у звичному форматі.

"Об'єктивною інформацією вони не володіють, але станом на зараз розуміють, що проблеми дуже великі. З цим якраз пов'язана зміна риторики офіційних осіб, які у своїх виступах намагаються зняти із себе відповідальність і перекласти її на інших", — сказав Буданов.

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Він зазначив, що російські вищі особи з риторики про особисте ухвалення рішень намагаються змістити фокус на колегіальність.

Розвідник заявив, що критика Путіна наростає, а загроза його режиму дуже велика.

"Прояви цього в наявності. Навіть в офіційних пропагандистських програмах змінюється риторика — від "Київ за три дні" та "весь світ у радіоактивний попіл" до "нам не програти б і зберегти свої життя, коли все зміниться", — резюмував він.

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Топ коментарі

  • Валентина Саюн c856325a
    Новорічні казки від буданова. Він,як розвідка, не може ворога так недооцінювати, бо це життя людей, а він так браво і так погладшав
  • Олександр Васильєв 9c5970be
    керівник гідрометцентру під прикриттям нагадує про своє існування
    вангуйчик ти наш зелений!
  • Viktor Malchenko 419725e1
    До зриву зеленою владою спецоперації по вагнерівцям, багато хто чув про начальника ГУР В.В.Бурбу? Певен, що ні! Бо людина на такій посаді не може бути публічною особою! А зараз нарцис Буданов, замість виконання своїх обов"язків, забирає кусок хліба у люськи! Ну прямо мольфар якийсь.з усією повагою до останніх!
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