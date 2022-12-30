На півдні росіяни будують ешелоновану оборону з часу відступу на Херсонському напрямку, - Нацгвардія

З того часу, як РФ відійшла з Херсонського напрямку, спостерігається побудова росіянами ешелонованої оборони саме на південних і південно-східних напрямках.

Про це в ефірі телемарафону "Єдині новини" заявив речник Нацгвардії України (НГУ) Руслан Музичук, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"У цілому, ще з моменту відходу окупантів з Херсонського напрямку, спостерігається побудова (ними — ред.) ешелонованої оборони саме на південних і південно-східних напрямках, а також відбувалося певне перекидання підрозділів (РФ — ред.) для посилення східних напрямків і деяких інших", - заявив Музичук.

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Речник НГУ зазначив, що, якщо говорити про Херсонський, Миколаївський і частково Запорізький напрямок, то тут здебільшого спроби ударно-штурмових дій не велися, а мова йшла саме про посилення оборони і нарощування підрозділів.

"Але в цілому ситуація, яка відбувається по всіх напрямках, починаючи від наших північних (кордонів — ред.) і закінчуючи там, де найгарячіше - це Бахмутський і Авдіївський напрямок, і там, де нарощується оборона, то це моніториться нашими силами оборони. Вживаються відповідні заходи, публічно про них багато не говорять. Але ця ситуація у цілому моніториться", - сказав він.

За словами Музичука, росіяни намагаються покращити своє тактичне положення на фронті на Куп’янському й Лиманському напрямках.

"Однією з цілей (РФ — ред.) є вихід на адмінкордони, зокрема Донецької області, це є просування ворога саме тут. І (для цього — ред.) він використовує тут усі можливі ударно-штурмові дії та застосовує різну тактику", - поінформував представник Нацгвардії.

Відповідаючи на питання щодо інформації про заяву керівника пвк "вагнера" євгена пригожина щодо захоплення Бахмута до Нового року, речник висловив думку, що такі заяви, у тому числі, можуть бути зроблені для підтримання бойового духу підрозділів РФ, які там залучаються.

"Щодо Бахмута, то там досить великі втрати (росіян — ред.), але успіхів немає (у РФ — ред.). І тому такі заяви, у тому числі, мають підкріплювати певним чином реальний дух тих підрозділів, які там просто знищуються нашими військовими", - заявив він.

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Музичук уточнив, що в цілому українці бачили неодноразово, що плани РФ постійно змінюються, починаючи від перших заяв з РФ про захоплення за кілька днів Києва і закінчуючи тим, що вже понад 300 днів триває повномасштабна боротьба з Росією.

Окремо представник Нацгвардії заявив, що однією із загроз, яка підвищена у ці дні, є загроза ракетних ударів і ударів дронами-камікадзе по Україні з боку РФ.

"За вчорашній день були масовані ракетні атаки по низці регіонів України, і така тенденція на ці дні також може тривати. Тому, звичайно, окрім бойових дій, які тривають саме по лінії зіткнення, на сході, на інших напрямках також великою загрозою є ракетні удари і удари дронами-камікадзе", - уточнив речник.