Упродовж тижня морпіхи знищили 87 окупантів, 1 танк, 2 БМП, 2 РСЗВ та 2 сховища з боєприпасами. ІНФОГРАФІКА
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Військовослужбовці військових частин та підрозділів Командування морської піхоти Військово-Морських Сил Збройних Сил України у складі угруповань продовжують давати гідну відсіч агресору.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ВМС ЗСУ.
"За уточненими даними, в період з 22.12.2022 по 29.12.2022 наші воїни знищили: особового складу – 87 окупантів, танків – 1, БМП – 2, РСЗВ - 2, причепної артилерії – 1, автомобільної техніки – 2, а також 2 сховища з боєприпасами", -ідеться в повідомленні.