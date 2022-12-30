У росіян залишилося основних типів ракет від 13 до 27%, - Буданов

У РФ залишилось від 13% до 27% оперативно-тактичних ракет морського, авіаційного та наземного базування власного виробництва. Наразі російська промисловість намагається вийти на виробництво 20 ракет типу "Калібр" на місяць.

Про це в інтерв'ю ВВС заявив керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов, передає Цензор.НЕТ.

"По основних типах у них залишилося оперативно-тактичних ракет морського, авіаційного та наземного базування від 13 до 27%. Тобто, по всіх основних типах вони впали нижче 30%, що є недоторканим запасом. В середньому, в одному ракетному залпі, який вони використовують як терористичний акт проти нашої інфраструктури, від 70 до 75 ракет. Їхня промисловість намагається вийти на виробництво 20 ракет типу "Калібр" в місяць. В ракетному залпі здебільшого застосовуються ракети Х-101, Х-505 й "Калібр". Порахуйте самі, скільки вся промисловість має працювати, щоб забезпечити один єдиний залп. Ситуація з виробництвом Х-101 ракет приблизно схожа, навіть гірша, ніж з виробництвом "Калібрів". З "Іскандерами" в них взагалі катастрофа", - зазначив Буданов.

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За його словами, недостатня кількість ракет змусила росіян звертатись по допомогу до Ірану та закуповувати "шахеди", які вони отримують партіями.

Стосовно намірів закупити балістичні ракети у Ірану Буданов відзначив, що таке бажання у РФ є, однак на цей час жодної ракети Росія не отримала.

"В них є такі наміри. Проте, станом на зараз, Іран не передав жодної ракети Російській Федерації. Тому, що Іран теж розуміє, куди ця вся ситуація рухається. Вони розуміють наслідки для своєї країни у випадку передачі. Всіляко намагаються відтермінувати цей процес. Вони не відмовляють прямо, проте постійно відтерміновують. Зараз росіяни будуть намагатися в найближчі два тижні знову вмовити їх на передачу ракет. Чим це закінчиться - побачимо. Всі працюють для того, щоб це не сталось", - підкреслив Буданов.

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Відповідаючи на питання чи буде Росія продовжувати атаки на критичну інфраструктуру України, очільник розвідки зазначив, що росіяни в будь-якому разі будуть намагатися їх проводити й надалі, бо тероризм - це в стилі Російської Федерації. Водночас він підкреслив, що ракет лишилося досить небагато, оборонна промисловість РФ не здатна виготовити достатню кількість для забезпечення постійного нанесення великої кількості ракетних ударів.